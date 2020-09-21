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    • 21.09.2020 09:41
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    Son dakika: 'da aranan 183 kişi yakalandı, çok sayıda ele geçirildi

    ’da polis ekiplerince son bir haftada yapılan larda çeşitli lardan aranan 183 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız ele geçirildi.

    DHA
    Hepsi aranıyordu! 183 kişi yakalandı...

    İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Eylül- 19 Eylül tarihleri arasında, vatandaşın huzuru ve güvenliğinin sağlanması ve çeşitli lardan aranan şüphelileri yakalamak için şok lar yaptı.

    Baskınlarda, çeşitli suçlardan aranan 183 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 31 adet ruhsatsız , 23 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 kurusıkı tabanca, lara ait çok sayıda mühimmat, bir adet çalıntı kamyonet, 21 adet çalıntı motosiklet, 4 adet de çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi. Öte yandan yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 13 iş yerine ise adli işlem yapıldığı belirtildi.

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