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    • 21.09.2020 17:32
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    Son dakika: İl Sağlık Müdürü koronavirüse yakalandı!

    Son dakika haberleri... İl Sağlık Müdürü Dr. ’in Koronavirüs salgınına yakalandığı ortaya çıktı. Testi pozitif çıkan Tekin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Diyarbakır İl Sağlık Müdürü koronavirüse yakalandı!

    İl Sağlık Müdürü Dr. , dün burun akıntısı ve yüksek ateş belirtileri gösterince hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı.

    Testi pozitif çıkan Tekin, evinde karantinaya girdi.

    Telefonla konu ilgi bilgi veren Dr. Tekin, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Burun akıntısı ve ateş belirtileri gösterince hastaneye gittik. Yaptırdığımız testin sonucu pozitif çıktı. Bu hastalık kimseyi seçmiyor, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmek lazım. Bununla mücadele etmenin başka çaresi yok. Vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı olsunlar" diye konuştu.

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