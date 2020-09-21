Azerbaycan Ermenistan son dakika gelişmesi! Azerbaycan seferberlik mi ilan etti? Seferberlik nedir?

Azerbaycan seferberlik mi ilan etti? Seferberlik nedir ne demek? Azerbaycan Ermenistan son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Ermenistan-Azerbaycan sınırında bu sabah Ermenistan askerlerinin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker şehit olmuştu. Sıcak gelişmenin ardından Azerbaycan'da seferberlik ilan edildiği gündeme gelmişti.
AZERBAYCAN ERMENİSTAN SON DAKİKA GELİŞMESİ!
Ermenistan-Azerbaycan sınırında bu sabah Ermenistan askerlerinin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker şehit olmuştu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, sınır hattında Azerbaycan askerinin şehit olması nedeniyle Ermenistan yönetimini sorumlu tuttu, Başsavcılık ise soruşturma başlattı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Erivan yönetiminin Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollardan çözülmesine ilişkin açıklamalarda bulunduğu fakat bu kanlı eylemin Ermenistan hükümetinin barışı değil, saldırganlığı sürdürme niyetinin açık bir göstergesi olduğu kaydedildi.
AZERBAYCAN SEFERBERLİK Mİ İLAN ETTİ?
Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi'nin bildirisine göre Azerbaycan, yedek kuvvetlerdeki birimleri göreve çağırdı.
Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri'nin yaptığı çağrıda şu ifadeler yer aldı: "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin, askeri görev ve askeri hizmet ile ilgili kanununa göre askeri görevliler, yedekte oldukları dönemde, askeri eğitim, muayene ve özel toplantılara çağrılabilirler. Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi tarafından, yedekte olan askeri görevlilerin, çeşitli uzmanlık alanlarındaki eğitimlere katılmak üzere çağrılmasına karar verilmiştir."
SEFERBERLİK NEDİR?
Memleketin, maddi ve manevi bütün güçlerinin (askeri, siyasi, ekonomik ve psikolojik güç) topyekün savaş ihtiyaçlarını karşılayacak ve savaşın devamını sağlayacak seviyeye getirilmesi; diğer bir deyimle maddi manevi bütün kuvvet ve kaynakların, savaş isteklerine göre yöneltilerek barış durumundan sefer durumuna geçirilmesidir.
Buna topyekün seferberlik de denir. Sefer kelimesi lügatta "yolculuk, savaşa gitme"; seferberlik ise "yolculuğa, savaşa hazır hale gelme" anlamlarına gelir.