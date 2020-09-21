Koronavirüs vaka sayılarının Eylül ayında artışa geçmesiyle birlikte yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak konusu oluyor. Milyonlarca vatandaş konu hakkında yapılan resmi açıklamaları anbean takip ediyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı. Toplantıda son dönemde vaka ve ölüm oranında artış yaşanan koronavirüsle mücadele ve yeni tedbirler görüşülecek.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TEKRAR GELECEK Mİ?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı tekrar gelecek mi sorusuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama gelirse haberimizin içerisinde yer alacaktır.
YENİ TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLECEK
Kabine toplantısında son dönemlerdeki vaka artışı da değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son duruma ilişkin kabine üyelerini bilgilendirecek.
Koronavirüsle mücadelede alınabilecek yeni tedbirler konuşulacak. Kabine toplantısında ayrıca Libya ve Suriye konusunda Türk heyetlerinin muhatapları ile yaptığı görüşmeler ile terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.
Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
BİLİM KURULU ÜYESİ TEVFİK ÖZLÜ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, "Kamu yönetimi tekrar bazı kısıtlamalar ve yasaklamalarla bu sürecin tekrar kontrolü için kararlar alacak. Belki bugün onları öğrenme fırsatımız olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Tevfik Özlü'nün önemli açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"İYİ BİR NOKTADA DEĞİLİZ"
Vaka sayımız maalesef artıyor. Kaybettiğimiz yurttaşların sayısı arttı. Günde 60'ın üzerinde kayıp vermeye başladık. Ağır hasta sayımız artıyor, bu da üzücü. Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde iyi bir noktada olmadığımızı görüyoruz.
"BUGÜN KABİNEDEN BAZI KISITLAMALAR ÇIKABİLİR"
Günlük vaka sayımızdaki günü birlik oynamalar değil, genel olarak tabloya baktığımızda dikkatimizi çeken bunlar. Ondan dolayıdır ki Sayın Cumhurbaşkanımız da bu işi sıkı tutmamız gerekiyor şeklinde bir ifadede bulundu.
Normalleşmeyle birlikte insanların yeniden işine gücüne; dükkanına, mağazasına geri dönmesi, alışverişini yapması ama bunu yaparken de dikkatli ve tedbirli olarak salgına izin vermemesi amaçlanmıştı. Ama maalesef insanımız bu konuda gerektiği kadar hassas davranamadı. Şimdi sanıyorum kamu yönetimi tekrar bazı kısıtlamalar ve yasaklamalarla bu sürecin tekrar kontrolü için kararlar alacak. Belki bugün onları öğrenme fırsatımız olur diye düşünüyorum.