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    • 21.09.2020 09:32
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Merkel ve Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

    Son dakika herine göre, Başkan 24-25 Eylül tarihlerinde yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde, yarın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek.

    Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği
    Başkan , yarın Almanya Başbakanı Merkel ve Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek.


    DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERİLİM DE MASAYA YATIRILACAK
    Videokonferans ile gerçekleştirilecek görüşmede Türkiye-AB ilişkileri gündeme gelecek. TRT Haber'in edindiği bilgiye göre, görüşmede ayrıca 'deki gerilim de masaya yatırılacak.

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