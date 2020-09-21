21-25 Eylül EBA TV ders programı! EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı!

EBA DERS SAATLERİ!

31 Ağustos uzaktan eğitim ders saatleri açıklandı. EBA TV ilkokul kanalında saat 09:00 ve 10:00'da 1. sınıflar için eğitim verilecek. Geçtiğimiz yıl saat 09:00'da 1. sınıf dersleri başlamış, 10:00'da 11:00'a kadar ise 2. sınıflar için eğitim verilmişti. Liseler için ise 09:00'da 9. sınıf dersleri anlatılmıştı. EBA TV ortaokul ders programı ise ilk olarak 5. sınıf dersleri ile başlıyor.

EBA ortaokul kanalında saat 09:00'da Türkçe dersi başlayacak. Saat 09:30'da ise 5. sınıflar için matematik dersi olacak. Lise ders programı ise 9. sınıf dersleri ile başlıyor.

Lise 9 ve 10'uncu sınıflarda ise haftanın 5 günü belli saat aralıklarında, yine tek girişte toplam 2 saat olmak üzere EBA' ya girmeleri için zaman dilimi ayrıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan lise 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ise "EBA Akdemik Destek" sayfasını kullanarak faydalanabilecekler.

Lise 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri haftanın 7 günü EBA Akademik Destek' ten yine belli saat aralıklarında yaralanabilecekler. Ayrıca hafta içi ve cumartesi saat 21: 00 ile 24: 00 arasında, pazar ise bütün gün 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri "EBA Akademik Destek Ağı" nı kullanabilecekler.