21-25 Eylül EBA TV ders programı! EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı!

EBA TV ders programı 21-25 Eylül! EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı merak ediliyor. Öğrenciler televizyon veya cep telefonları başına geçerek EBA TV'den dersleri takip ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler EBA TV sayesinde uzaktan ders alabiliyor. Peki, 21-25 Eylül EBA TV ders programı nasıl?
EBA CANLI DERS GİRİŞ!
EBA canlı derslere bilgisayar ve mobil uygulama üzerindne katılabilirsiniz. Bunun için cep telefonunuza EBA uygulamasını indirmeniz gerekiyor.
EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için; EBA hesabına giriş yapın. Canlı derslere, takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan "Canlı Dersler" butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu sayfada, güncel canlı dersler görülmektedir.
Kullandığınız bilgisayardan ilk kez canlı yayın başlatacaksanız ekranın sağ üst köşesinde görülen "Uygulamayı İndir" düğmesine tıklayarak uygulamayı bilgisayara indirin. Kurulumu ekrana gelen yönergeleri takip ederek tamamlayabilirsiniz.
EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI!
EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI!
EBA LİSE DERS PROGRAMI!
EBA DERS SAATLERİ!
31 Ağustos uzaktan eğitim ders saatleri açıklandı. EBA TV ilkokul kanalında saat 09:00 ve 10:00'da 1. sınıflar için eğitim verilecek. Geçtiğimiz yıl saat 09:00'da 1. sınıf dersleri başlamış, 10:00'da 11:00'a kadar ise 2. sınıflar için eğitim verilmişti. Liseler için ise 09:00'da 9. sınıf dersleri anlatılmıştı. EBA TV ortaokul ders programı ise ilk olarak 5. sınıf dersleri ile başlıyor.
EBA ortaokul kanalında saat 09:00'da Türkçe dersi başlayacak. Saat 09:30'da ise 5. sınıflar için matematik dersi olacak. Lise ders programı ise 9. sınıf dersleri ile başlıyor.
Lise 9 ve 10'uncu sınıflarda ise haftanın 5 günü belli saat aralıklarında, yine tek girişte toplam 2 saat olmak üzere EBA' ya girmeleri için zaman dilimi ayrıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan lise 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ise "EBA Akdemik Destek" sayfasını kullanarak faydalanabilecekler.
Lise 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri haftanın 7 günü EBA Akademik Destek' ten yine belli saat aralıklarında yaralanabilecekler. Ayrıca hafta içi ve cumartesi saat 21: 00 ile 24: 00 arasında, pazar ise bütün gün 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri "EBA Akademik Destek Ağı" nı kullanabilecekler.