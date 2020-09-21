Pekçok nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre pek çok kelimesi ayrı mı bitişik mi yazılır?

Hatalı yazılar kelimeler hoş olmamakla birlikte doğru kullanımlarının cümle içerisinde nasıl kullanıldığını öğrenmek önemlidir. Hem bilgileri doğru bir şekilde herkese aktarabilmek için de gereklidir. Peki en çok araştırılan kelimelerden biri olan pekçok nasıl yazılır? TDK sözlüğüne bakıldığında pek çok kelimesi ayrı mı bitişik mi yazılır? İşte "pekçok" un doğru yazılışı…
Pek Çok Nasıl Yazılır?
Türkçe'de yazımı konusunda en fazla hata yapılan kelimelerden birisidir. Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlışlar köşesinde de yer almaktadır. Pek çok doğru yazılışı konusunda kararsız kalanlar ayrıntılı bilgilere aşağıdan ulaşabilirler.
Pek Çok TDK Doğru Yazımı
Türk Dil Kurumu'ndan alınan bilgilere göre pek çok ayrı olarak yazılmalıdır. Bu kelimeyi birleşik olarak kullanan ve hata yapan birçok kişi bulunmaktadır.
Doğru Yazımı Hatalı Yazımı
Pek Çok Pekçok
Pek Çok Cümle İçinde Örnekler
Pek çok kez hata yapsa da aklı başına geldi. Doğru
Bugün pekçok yoruldum. Akşam ki maça gitmeyeceğim. Yanlış
Pek çok insan hakkında yanlış düşünse bile ben iyi birisi olduğunu biliyorum. Doğru