Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.09.2020 13:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.09.2020 13:08
    ABONE OL

    'dan kalkan uçağı birbirine kattı! Küfür, hakaret ve...

    15 Eylül'de -Kazan seferini gerçekleştiren uçakta bir kadın saldırgan tavırları nedeniyle gözaltına alındı. Hosteslere küfür ve hakaretler yağdıran kadının gözaltına alınma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

    Antalya'dan kalkan uçağı birbirine kattı! Küfür, hakaret ve...

    'dan Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'a geçtiğimiz 15 Eylül'de hareket eden uçaktaki Rus yolcu, diğer yolculara karşı saldırgan tavırlar sergileyip hosteslere küfür ve hakaret etmesi üzerine gözaltına alınmıştı. Rusya İçişleri Bakanlığı Basın Servisi tarafından bugün söz konusu yolcunun gözaltına alındığı anların görüntüleri paylaşıldı. Uçakta rahatsızlık çıkaran kadının önce diğer yolculara sataştığı, ardından hosteslere küfür ve hakaretler ettiği belirtildi. Pilotun telsiz ile havaalanına bilgi verdiği aktarılırken, uçağın Kazan Uluslararası Havaalanı'na inişinin ardından güvenlik görevlilerinin saldırgan yolcuyu gözaltına aldığı aktarıldı.

    ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
    Yolcunun kelepçelenerek gözaltına alındığı ifade edilirken, yapılan alkol testinde yolcunun aşırı alkollü olduğu bildirildi. Gözaltındaki yolcunun sorgusunun alındığı ve sevk edildiği mahkeme sonucu tutuksuz yargılanacağı duyuruldu. Diğer yolcuların şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Antalya'dan kalkan uçağı birbirine kattı! Küfür, hakaret ve...
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri