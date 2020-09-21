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    • 21.09.2020 21:19
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    'ndan askerini şehit eden 'a net mesaj: Ateşle oynamayı derhal kesin

    askerini şehit eden 'a çok sert bir mesaj verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan, bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman askerimizi şehit etti. Ermenistan, ateşle oynamayı derhal kesmeli" ifadelerine yer verildi.

    Ateşle oynamayı derhal kesin!

    askerini şehit eden 'a çok sert bir mesaj verdi.

    "ATEŞLE OYNAMAYI DERHAL KESMELİ"
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli!" ifadelerine yer verildi.

    BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın saldırılarında şehit düşen Elşen Memmedov için halkına başsağlığı diledi.

    Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen onbaşı Elşen Memmedov için Allah'tan rahmet diledi.

    Ailesi ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileğini ileten Çavuşoğlu, Ermenistan'ı saldırganlığa son vermeye ve aklını başına toplamaya davet etti.

    Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan'ın haklı davasında daima yanındayız." ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan askerini şehit eden Ermenistan'a net mesaj: Ateşle oynamayı derhal kesin
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