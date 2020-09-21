Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp vatandaşı tıka basa yolculuğa mahkum eden CHP'li İBB bir kez daha vatandaşın canını hiçe saydı.
26 BİN KİŞİYE AYNI ANDA EVRAK MESAJI
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü, hiçbir tedbir almadan vatandaşları bir araya topladı. Müdürlükten aynı anda 26 bin vatandaşa gönderilen mesajın ardından, çok sayıda kişi İBB Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü'nün Edirnekapı'daki sosyal yardım binasına evrakları teslim etmek üzere akın etti.
SOSYAL MESAFE YOK
Sosyal mesafe başta olmak üzere hiçbir koronavirüs tedbirlerinin alınmaması dikkatlerden kaçmadı.
VATANDAŞLARDAN TEPKİ
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü, hiçbir tedbir almadan binlerce insanı bir araya topladı.
Uygulamaya vatandaşlar büyük tepki gösterirken, yoğunluktan dolayı bazı kişilerin rahatsızlandığı öğrenildi.