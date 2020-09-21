26 BİN KİŞİYE AYNI ANDA EVRAK MESAJI

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü, hiçbir tedbir almadan vatandaşları bir araya topladı. Müdürlükten aynı anda 26 bin vatandaşa gönderilen mesajın ardından, çok sayıda kişi İBB Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü'nün Edirnekapı'daki sosyal yardım binasına evrakları teslim etmek üzere akın etti.