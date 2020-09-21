KPSS ÖABT soruları açıklandı mı? ÖABT soruları cevapları ne zaman açıklanacak?

2020 KPSS ÖABT soruları cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT soruları açıklandı mı? Pazar günü tamamlanan KPSS ÖABT oturumlarının ardından gözler soru cevaplara çevrildi. 2020-KPSS sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için 2020-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıl olacak. İşte, KPSS ÖABT soru cevapları hakkında merak edilenler!

KPSS ÖABT SORU CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS ÖABT soruları cevapları henüz açıklanmadı. Sonuçların birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.