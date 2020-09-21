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    • 21.09.2020 11:47
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    soruları açıklandı mı? ÖABT soruları cevapları ne zaman açıklanacak?

    ÖABT soruları cevapları ne zaman açıklanacak? soruları açıklandı mı? 20 Eylül Pazar günü yapılan KPSS ÖABT sınavlarının ardından öğretmen adayları soru ve cevapları araştırılıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı soru cevaplar açıklanmıştı. Peki, KPSS ? 2020 ne zaman açıklanacak?

    takvim.com.tr
    KPSS ÖABT soruları açıklandı mı? ÖABT soruları cevapları ne zaman açıklanacak?

    2020 KPSS ÖABT soruları cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT soruları açıklandı mı? Pazar günü tamamlanan KPSS ÖABT oturumlarının ardından gözler soru cevaplara çevrildi. 2020-KPSS sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için 2020-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıl olacak. İşte, KPSS ÖABT soru cevapları hakkında merak edilenler!

    KPSS ÖABT SORU CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

    KPSS ÖABT soruları cevapları henüz açıklanmadı. Sonuçların birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

    KPSS ÖABT SORU DAĞILIMI NASIL?

    Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği

    Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği

    Matematik Öğretmenliği (Lise)

    Fizik Öğretmenliği

    Kimya Öğretmenliği

    (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

    75 150 dakika

    Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

    Türkçe Öğretmenliği

    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

    Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

    Tarih Öğretmenliği

    Coğrafya Öğretmenliği

    Biyoloji Öğretmenliği

    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

    Rehber Öğretmen

    Beden Eğitimi Öğretmenliği

    Okul Öncesi Öğretmenliği

    İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği

    (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

    75 120 dakika

    Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

    İngilizce Öğretmenliği

    Sınıf Öğretmenliği

    (Alan Bilgisi (45), Alan Eğitimi (30))

    75 120 dakika
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