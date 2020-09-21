KPSS ÖABT soruları açıklandı mı? ÖABT soruları cevapları ne zaman açıklanacak?

2020 KPSS ÖABT soruları cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT soruları açıklandı mı? Pazar günü tamamlanan KPSS ÖABT oturumlarının ardından gözler soru cevaplara çevrildi. 2020-KPSS sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için 2020-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıl olacak. İşte, KPSS ÖABT soru cevapları hakkında merak edilenler!
KPSS ÖABT SORU CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
KPSS ÖABT soruları cevapları henüz açıklanmadı. Sonuçların birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
KPSS ÖABT SORU DAĞILIMI NASIL?
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği (Lise)
Fizik Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
(Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))
75 150 dakika
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
Türkçe Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Rehber Öğretmen
Beden Eğitimi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği
(Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))
75 120 dakika
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
İngilizce Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
(Alan Bilgisi (45), Alan Eğitimi (30))
75 120 dakika