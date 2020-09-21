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    • 21.09.2020 11:40
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    Bakanlık açıkladı: bölgesine taciz ateşi açan 3 /’li terörist etkisiz hale getirildi

    haberi... : Huzur ve güven ortamını bozmak için bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 /’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!

    Taciz ateşi açan teröristler etkisiz hale getirildi
    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz! #MSB #TSK" ifadelerine yer verildi.


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