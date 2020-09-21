2020 EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS tarihi açıklandı mı?

EKPSS tarihi açıklandı mı? 2020 EKPSS ne zaman yapılacak? Ertelenen EKPSS için gözler ÖSYM sınav takvimine çevrildi. Sınava giriş yapacak adaylar duyuruları yakından takip ediyor. Daha önce 11 Ekim olarak planlanan EKPSS tarihi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti.

EKPSS TARİHİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav tarihi ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı 'COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu'nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.