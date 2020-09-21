EHLİYET KİMLİK KARTI RANDEVU

Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr kısımdan veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor.21 Eylül itibari ile başlayan uygulama sayesinde vatandaşlar iki kimlik kartı yerine tek kimlik kartı taşıyarak hem ehliyet hem de kimlik olarak kullanabilecek.

EHLİYETİ KİMLİK KARTINA YÜKLEME/ ÇİPLİK KİMLİK KARTI ÜCRETLİ Mİ?

İlk kez yeni kimlik kartı alacaklar için ücret 25 liradır.Yeni düzenleme kapsamında başlayan ehliyeti kimlik kartına yükleme işlemi için ise vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek.İşlemin gerçekleştirilebilmesi için kimliğin yeni kimlik olması gerekiyor. Ehliyeti bulunan ve kimliğini yenileyen kişilerin yeni kimliklerinde ehliyet bilgileri de yer alacak. Ücretsiz olan bilgileri yükleme işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü "randevu.nvi.gov.tr" web portalı üzerinden ya da çağrı merkezinden (Alo 199) randevu almadan yapılmıyor.