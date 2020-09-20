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    • 21.09.2020 05:39
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    12 yaşındaki çocuk kardeşinin ölümüne neden oldu

    'nın ilçesinde 12 yaşındaki S.Ç., babasının av tüfeğini alarak beraberinde kardeşi 8 yaşındaki E.Ç. ile . Eve dönüş yolunda iddiaya göre S.Ç., elinden düşürdüğü tüfeğin ateş almasıyla vurulan kardeşi E.Ç., yaşamını yitirdi.

    DHA
    12 yaşındaki çocuk kardeşini öldürdü

    'nın ilçesinde 12 yaşındaki S.Ç., babasının av tüfeğini alarak beraberinde kardeşi 8 yaşındaki E.Ç. ile . Eve dönüş yolunda iddiaya göre S.Ç., elinden düşürdüğü tüfeğin ateş almasıyla vurulan kardeşi E.Ç., yaşamını yitirdi.

    Olay, ilçeye bağlı Bucak Kaledibi Mahallesi'nde maydana geldi. İddiaya göre, babasının av tüfeğini alan S.Ç., kardeşi E.Ç. ile birlikte kuş avlamaya gitti. Çocukların eve yürüdükleri sırada S.Ç.'nin elindeki silah düşerek, ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar kardeşi E.Ç.'ye isabet etti. S.Ç.'nin haber vermesiyle yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ç., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Ağabey S.Ç.'nin 18 yaşından küçük olması nedeniyle hakkında 'Suça sürüklenen çoçuk' sıfatıyla adli tahkikat başlatıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor

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