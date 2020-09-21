CHP'de son günlerde yaşanan 'Atatürk' tartışmalarının ardından şimdi de 'üye' kavgası başladı.
Halk TV'de katıldığı bir programda partisinin ilkelerinden uzaklaştığı için son 18 ayda binlerce üyenin istifa ettiğini söyledi.
41 BİN 157 ÜYE İSTİFA ETTİ
Yarkadaş şu ifadelerle partideki üye kaybını duyurdu:
Partinin ilkelerinden uzaklaştıkça, üye de kaybediyoruz. İstanbul'da son 18 ayda, 41 bin 157 üye istifa etmiş. Sadece Kadıköy'de, belediyesini bizim yönettiğimiz Kadıköy'de, 2 bin 400 üye 18 ayda istifa etmiş. İzmir'de, 25 bin 17 kişi son 18 ayda istifa etmiş. Malatya'da bin 642 kişi istifa etmiş. Şanlıurfa'da 925, Tunceli'de bin 81 kişi istifa etmiş. 11 büyükşehiri kazandığımız bir konjonktürde, sadece birkaç ilde 70 bine yakın üye kaybettik. Yönetimin oturup neden bu insanlara partiden istifa ediyor diye düşünmesi lazım.
CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDAN YARKADAŞ'A YALANLAMA
Canan Kaftancıoğlu yönetimindeki CHP İstanbul İl Başkanlığı bugün yaptığı açıklama ile Yarkadaş'ın iddilarını yalanladı.
Yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı yayın organlarında CHP İstanbul İl Örgütü'nün üye sayısının azaldığına ilişkin bilgilerin gerçeği yansıtmadığı söylendi. Bu tür iddiaların CHP hakkında kamuoyunda olumsuz algı oluşturmak amacıyla gündeme getirildiği ileri sürülen açıklamada, "Örgütlerimizi itibarsızlaştırmak amacıyla yapılan söz konusu açıklamaların ve haberlerin tümü yalandır" iddiasında bulunuldu.
"Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da üye sayısı sadece 2020 yılının ilk 9 ayında 14 bin 872 artmıştır. Bu somut gerçeklik kimi nedenlerle gerçekleşen istifalardan çok daha fazla yeni üye katılımı olduğunu göstermektedir. Örneğin; Kadıköy ilçemizde kimi nedenlerle son 1 yılda sadece 250 üyemiz çeşitli sebeplerden dolayı partimizle ilişiğini kesmek zorunda kalırken; aynı süre zarfında 683 yeni üye aramıza katılmıştır" ifadelerine yer verildi.
YARKADAŞ'TAN CEVAP GECİKMEDİ
CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından CHP'li Yarkadaş bir açıklama daha yaptı.
"ELİMDE BELGELER VAR"
Yarkadaş "Elimde her şeyin belgesi var, genel merkez ihtiyaç duyarsa takdim ederim. Sadece 2019'da 11 bin istifa var. Belgesi elimde." karşılığını verdi.
Yarkadaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"CHP İstanbul İl Başkanlığı, az önce yaptığı açıklamada, Salı gecesi HALK TV'de katıldığım programda yaptığım açıklamaya atfen, "Partimizde olduğu söylenen istifalar gerçeği yansıtmamaktadır" demiş ve ortaya koyduğum gerçeği inkar etme yolunu seçmiştir.
Üyesi olmaktan ve hizmet vermekten onur duyduğum partimle polemiğe girmek niyetinde değilim.
Ancak, partimiz CHP'de yaşanan ve müdahale edilmesi amacıyla dile getirdiğim "Üyelerimiz istifa ediyor. Bunun önüne geçilecek adımlar atılsın" yönündeki uyarımın muhataplarınca doğru algılanamadığı ve dolayısıyla doğru bir değerlendirme yapılmadığını üzülerek görüyorum.
CHP'den bir kişi bile istifa ediyorsa, bunun sebebi araştırılmalı, o kişi aranarak şikayeti öğrenilmelidir. Bunu söyledim, yine söylüyorum. Çünkü partileri ayakta tutanlar insanlardır.
Mevcut yönetim ise beni yalanlamaya çalıştığı ama bunu başaramadığı açıklamasında "Şu kadar kişi istifa etti ama ondan daha fazlası da üye oldu" diyor.
"İSTİFA EDENLERE SADECE "SAYI" OLARAK BAKILIYOR"
Belli ki; istifa edenlere sadece "sayı" olarak bakılıyor ve üyelerin sayısı "bilanço" mantığıyla açıklanmaya çalışılıyor.
Açıklamadaki çelişkilere ve hiçbir gerçekliği bulunmayan ithamlara yanıt vererek zaman kaybetmeyeceğim. "İstifa iddiaları doğru değil. İstifa edenlerin yerine daha çok üye yaptık" sözü zaten yoruma gerek bırakmıyor. Çelişki, kendisini aynı paragrafta ortaya koyuyor.
CHP İstanbul İl Başkanlığı yalanlama gayretine girişmek yerine, son yıllarda istifa edenlerin sayısı ile istifa eden üyelerimizden kaçıyla irtibat kurduğu ve geri dönmeleri için herhangi bir girişimde bulunup bulunmadığını açıklamalıdır. Benim eleştirim bunun yapılmamasınadır.
Elimde hangi yıl kaç kişinin hangi ilçeden istifa ettiğine dair ayrıntılı bilgiler var.
Bunu YASAL HAKKIMI kullanarak ilgili kurumlardan aldım. "Türkiye'deki siyasi partilerin üye yapısı ve hareketliliği" adlı bir kitap çalışmam için ilgili kurumlara başvurdum.
Karşıma şu çıktı:
CHP İstanbul'dan sadece 2019 yılında istifa edenlerin sayısı 10.987...
Kadıköy'den istifa edenlerin sayısı 400'e yakın.
Bırakın bir yılda on bin kişinin istifa etmesini, on kişi bile istifa etse bu bir işarettir. Partili olma sorumluluğumla bu tehlikeye dikkat çekmek ve partimi uyarmak istedim.
Elimdeki tüm verileri açıklayarak emektar partililerimizi üzmek ve bu tartışmayı uzatmak istemiyorum. Genel merkezimiz ihtiyaç duyduğu takdirde kendilerine güncel üye tablosunu takdim edebilirim.
Kamuoyuna ve Atatürk'ün partisine gönülden bağlı olanlara saygıyla..."