Uzun yıllar yaşadığı İstanbul'dan 1 yıl önce Muğla'ya geldiği öğrenilen ve 450 bin takipçisi olan YouTuber Tayfun Demir'in arandığı süreçte televizyon ve yarışma programlarına katıldığı ortaya çıktı. Yaralı bir sincaba yaptığı kol protezi ile popüler olan bilgisayar mühendisi Demir 11 Nisan 2018 tarihinde bir televizyon kanalında düzenlenen programda yer aldığı, aynı yıl 9 Haziran'da da bir özel televizyon kanalındaki yarışma programına da katıldığı ve 6'ncı soruda elenerek 1000 TL'lik ödülle ayrıldığı belirlendi. Sosyal medya hesaplarında sincaplar, sokak hayvanları ve zaman zaman da inşaat konusunda yaptığı paylaşımlarla dikkati çeken Demir'in bu paylaşımlarında ise yüzünü hiç göstermemiş olması dikkati çekti.

MAHALLELİ ŞAŞKIN

Gazeller Mahallesi Muhtarı Yücel Çiçek, böyle bir dolandırıcının mahallelerinde yakalanmasının şaşkınlığını yaşadıklarını belirtip, "Bizler kendisini tanımıyoruz. Buradaki eski, müstakil bir evi İzmirli bir kişiden satın almış. Mahallemde yaşayan herkesi hemen hemen tanırım. Ancak, yakalanan bu kişiyi, geçtiğimiz günlerde kahvehanede gördüm. Merak edip, 'Kimsin' diye sordum. Buraya 1 yıl önce geldiğini, evden dışarı çok çıkmadığını söyledi. Ben de hiç şüphelenmedim. Polis, dün sabah saatlerinde evine girerken yakalamış. Açıkçası, evini bile hiç görmedim. Dün, yakalandığı haberleri çıktıktan sonra kızım bana kaldığı evi internetten gösterdi. Mahallemizin böyle bir haberle adının çıkması bizleri üzdü." dedi.