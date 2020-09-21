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    • 22.09.2020 04:53
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    Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı

    'da seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Sürücü dan yara almadan kurtuldu. Kanala uçan aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    İHA
    Kanala uçan araçtan burnu kanamadan çıktı

    'da seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Sürücü dan yara almadan kurtuldu.

    Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Y.T. idaresindeki Fort marka 18 DP 363 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşıp Derme sulama kanalına uçtu.
    Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan araç sürücüsü Y.T. kazayı yara almadan atlatırken, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 1.08 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Kanala uçan aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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