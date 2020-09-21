Rüyada tarla görmek nasıl tabir edilir? Rüyada tarla sulamak iyiye mi kötüye mi işaret?

RÜYADA TARLA GÖRMEK NE DEMEK?



Tarla açık seçik insanın karısını ifade eder. Tarla ile ilgili her rüya insanın karısıyla tabir edilir.

Tarla almak, evlenmek; tarla satmak,boşanmak; bol verimli tarla, çok çocuk doğuracak kadın; çorak tarla,kısır kadın; başkasına ait tarla almak, dul bir kadın ile tabir edilir.

Yonca ekili tarla görmek, tasarruf edilmesi gerektiğine işaret eder.

İçi hayvanlarla dolu bir tarla görmek, çok büyük rahmet ve bereketlerle karşılaşmaya işaret eder.

RÜYADA TARLA SULAMAK

Rüyada tarla sulamak eğer kişi rüyasında tarlayı iyi şekilde soluyorsa başarılı bir iş hayatına delalet eder. Ancak kişi suladığı tarlayı fazla abartıyor ve balçık haline getirirse, o zaman gerçek yaşamında düşeceği bir durum üzerine komik hale geleceğini anlatır. Yaşadığı bu kötü olayı kolay kolay unutmayacağını gösterir. Tarla suladığını gören kişiler ise büyük bir mücadele ve zorluk ile beraber sonunda iş hayatında güzel bir başarı elde edeceği üzerinden yorumlanmaktadır.

RÜYADA TARLA SÜRMEK

Rüyada tarla sürmek rüya sahibinin uzun bir yolculuğa çıkacağını anlatır. Bu yolculuk ve seyahatte yardıma muhtaç insanlara destek olacağını göstermektedir. Aynı zamanda ailesinden ya da çevresinden bir kişinin yakın zamanda evleneceğini dair delalet eder. Diğer yandan kişi eğer tarlaya uzun bir süre sürüyorsa o zaman çok uzun bir dönem için herhangi bir yere yolculuk yapacak anlamı taşımaktadır. Eğer rüyasında kısa süreli tarla sürüyor ise o zaman yine kısa süreli bir seyahat planı yapılacağı anlaşılır.