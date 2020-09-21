Rüyada tarla görmek nasıl tabir edilir? Rüyada tarla sulamak iyiye mi kötüye mi işaret?

Rüyada tarla görmek ne anlama gelir? Rüyada tarlanın nasıl görüldüğü anlamı da etkileyen, değiştiren sebeplerden biridir. Tarlada olmak, sulamak, kurak ya da verimsiz toprakları görmek gibi daha yapılan pek çok olay vardır. Peki rüyada tarla sulamak iyi midir? Sabah uyandığında arama motorları üzerinden sorgulanan soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
RÜYADA TARLA GÖRMEK NE DEMEK?
Tarla açık seçik insanın karısını ifade eder. Tarla ile ilgili her rüya insanın karısıyla tabir edilir.
Tarla almak, evlenmek; tarla satmak,boşanmak; bol verimli tarla, çok çocuk doğuracak kadın; çorak tarla,kısır kadın; başkasına ait tarla almak, dul bir kadın ile tabir edilir.
Yonca ekili tarla görmek, tasarruf edilmesi gerektiğine işaret eder.
İçi hayvanlarla dolu bir tarla görmek, çok büyük rahmet ve bereketlerle karşılaşmaya işaret eder.
RÜYADA TARLA SULAMAK
Rüyada tarla sulamak eğer kişi rüyasında tarlayı iyi şekilde soluyorsa başarılı bir iş hayatına delalet eder. Ancak kişi suladığı tarlayı fazla abartıyor ve balçık haline getirirse, o zaman gerçek yaşamında düşeceği bir durum üzerine komik hale geleceğini anlatır. Yaşadığı bu kötü olayı kolay kolay unutmayacağını gösterir. Tarla suladığını gören kişiler ise büyük bir mücadele ve zorluk ile beraber sonunda iş hayatında güzel bir başarı elde edeceği üzerinden yorumlanmaktadır.
RÜYADA TARLA SÜRMEK
Rüyada tarla sürmek rüya sahibinin uzun bir yolculuğa çıkacağını anlatır. Bu yolculuk ve seyahatte yardıma muhtaç insanlara destek olacağını göstermektedir. Aynı zamanda ailesinden ya da çevresinden bir kişinin yakın zamanda evleneceğini dair delalet eder. Diğer yandan kişi eğer tarlaya uzun bir süre sürüyorsa o zaman çok uzun bir dönem için herhangi bir yere yolculuk yapacak anlamı taşımaktadır. Eğer rüyasında kısa süreli tarla sürüyor ise o zaman yine kısa süreli bir seyahat planı yapılacağı anlaşılır.
RÜYADA TARLA KAZMAK
Rüya sahibinin bilek ve beden gücü ile tüm emeğini ortaya koyarak, can hıraş çalışıp evine helal ekmek parası götürmesi anlamına gelir. Aynı zamanda ağır işlerde çalışmaya işaret eder.
RÜYADA TARLA EKMEK
Hayırlı ve güzel haberlere işaret eder. Rüya sahibinin şimdi yaptığı bir yatırımın ileride değer kazanması ve rüya sahibine iyi getiri sağlaması şeklinde tabir edilir. Rüya sahibi için alın terinin boşa gitmeyeceği ile yorumlanır.
RÜYADA TARLA SATIN ALMAK
Rüyada tarla almak rüya sahibinin ciddi anlamda maddi olarak büyüyeceğini anlatır. Eğer alınmış olan tarla içerisinde hasat artıyor ise o zaman iyi bir mal ve mülke işaret etmektedir. Eğer alınmış olan tarlada mahsul yok ise tam tersi mal kaybına sebebiyet verebilmektedir. Aynı zamanda alınan tarlanın boyutlarına bağlı olarak kişinin elde edici mal ve mülkün miktarı değişkenlik gösterebilir.
RÜYADA TARLADA ÇALIŞTIĞINI GÖRMEK
Rüyada tarlada çalışmak, yetenek sahibi bir kişiye, sağlığa, sevince ermeye, getirili iş yapacağına, iyi geleceğe, taleplerin hayata geçeceğine işaret eder. Varlıklı adama, yüksek şansa, sıkıntı çekmeden kazanılan kazanca, verilen sözün yerine getirileceğine, ulaşılan kuvvete ermeye işaret eder. Rüyada tarlada çalışmak, ekim yapılan arazide verimli işe, berekete ve sanata, çalışmakla ulaşılacak rahatlığa, ziraat rızık ve geçime, uygun hanıma, sabırlı kocaya, işaret eder.
Rüyada tarlada çalıştığını görmek, nadiren de muhtaç duruma düşmeye, sağlığın yitirileceğine, parasal sıkıntıya, hilekar yöneticiye, sırların ortaya çıkmasına yorulur. Ayrıca Mal mülk ve rızkın artacağına işarettir. Rüyaya daha olumlu bir pencereden bakan rüya tabircileri şöyle tabir ederler ki: Kişinin gördüğü rüya zorlukları aşarak hak ettiği toplu paraya, sıkıntıları aşarak istediği güce, meşakkatle hak edilen hayra, sıkıntıları aşarak ulaştığı mülke delalet eder. Kirmani'ye göre; rüyasında orakla tarlada çalışarak bir şey biçtiğini gören, hayatta her teşebbüsünün hayırlı neticesini mutlaka elde eder. Rızka ve doğru habere, bazen de ömrün sona ermesine işarettir.