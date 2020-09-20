Dede, 17 yaşındayken önce Mısır'da sonra Gelibolu'da savaşmak üzere Anadolu'ya gelen Anzak Kolordusu askerlerinden biri. Yaşamı boyunca sakladığı bayraktan kimseye bahsetmiyor. Ölümünden sonra torunu tahta sandığın içinde savaşta giydiği üniforması, fotoğraflar ve birkaç kişisel eşyası ile Türk Bayrağı'nı buluyor. Bayrağın arkasında L. Y. Baring diye bir isim yazıyor. Ancak bu isim kime ait onu da bilmiyoruz" diye konuştu.