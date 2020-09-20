Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.09.2020 16:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.09.2020 16:41
    ABONE OL

    Ünlü cide temizlik ihmali! Islak zemin davaya sebep oldu

    Genç kadın gittiği ünlü yemek restoranında sıra beklediği bir anda, temizlik görevlilerinin sabunla sildiği zemine basarak yere düştü. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden genç kadın, temizlik yapıldığı esnada müşterileri uyarmayan iş yeri yetkilisinden şikayetçi oldu. Uzlaşmaya yönlendirilen dosyada uzlaşma sağlanamayınca iş yeri yetkisi hakkında ‘ Bir Neden ’ suçundan dava açıldı.

    Sabah
    Deniz Yusufoğlu
    Ünlü dönercide temizlik ihmali! Islak zemin davaya sebep oldu

    'da ünlü bir restoranına giden genç kadın D., sıra beklediği esnada temizlik yapıldığını fark etti. Genç kadın, etrafta herhangi önlem alınmadığını gözlemlerken çok geçmeden sabunlu su ile silinen zeminde kayarak düştü.

    Düştüğü esnada tutunacak bir yer bulamayan Buse D.'nin vücudunda kırık meydana geldi. Kendi imkânıyla hastaneye gitmek zorunda kalan genç kadın, kendisinin yaralanmasına sebep olan iş yeri yetkisini K.'den şikayetçi oldu.

    ISLAK ZEMİN DAVAYA SEBEP OLDU
    Şikayeti üzerine başlatılan soruşturma dosyasına atanan bilirkişi, restoranın kusurlu genç kadının ise az kusurlu olduğunu tespit etti. Taraflar uzlaştırılmaya yönlendirildi fakat aralarında uzlaşma sağlanamayınca Mustafa K., hakkında ' Bir Neden ' suçundan dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza mahkemesinde görülecek.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Ünlü dönercide temizlik ihmali! Islak zemin davaya sebep oldu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri