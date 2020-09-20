Ünlü dönercide temizlik ihmali! Islak zemin davaya sebep oldu

İstanbul'da ünlü bir döner restoranına giden genç kadın Buse D., sıra beklediği esnada temizlik yapıldığını fark etti. Genç kadın, etrafta herhangi önlem alınmadığını gözlemlerken çok geçmeden sabunlu su ile silinen zeminde kayarak düştü.

Düştüğü esnada tutunacak bir yer bulamayan Buse D.'nin vücudunda kırık meydana geldi. Kendi imkânıyla hastaneye gitmek zorunda kalan genç kadın, kendisinin yaralanmasına sebep olan iş yeri yetkisini Mustafa K.'den şikayetçi oldu.

ISLAK ZEMİN DAVAYA SEBEP OLDU

Şikayeti üzerine başlatılan soruşturma dosyasına atanan bilirkişi, restoranın kusurlu genç kadının ise az kusurlu olduğunu tespit etti. Taraflar uzlaştırılmaya yönlendirildi fakat aralarında uzlaşma sağlanamayınca Mustafa K., hakkında 'Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçundan dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza mahkemesinde görülecek.