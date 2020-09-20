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    • 20.09.2020 13:53
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    Son dakika: duyurdu! 'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... 'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    İHA
    MSB: Eylem hazırlığında yakalandılar!

    : "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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