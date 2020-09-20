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    • 20.09.2020 13:58
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    'ın sağlık durumu nasıl? Eşinden ilk açıklama geldi

    'ın sağlık durumuyla ilgili eşi açıklama yaptı. Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, " değil, tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı.

    Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili eşinden ilk açıklama!

    'ın sağlık durumuyla ilgili eşi açıklama yaptı. Bir televizyon programına konuşan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, "Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı.

    Eski Yılmaz'la ilgili da dolaşan "hayatını kaybetti" iddialarına 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından da açıklama geldi.

    Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır.' ifadelerini kullandı.

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