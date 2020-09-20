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    Doğu ’de diplomasi çözüm olacak mı?

    Son dakika heri... Doğu ’de bundan sonra neler olacak? Diplomasi çözüm olacak mı? diyalog peşindeyken Macron kendini Napolyon sanmaya devam ediyor. Akdeniz Başkanı Prof. Dr. ve emekli , konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

    Doğu Akdeniz’de diplomasi çözüm olacak mı?

    Son dakika heri... Doğu 'de bundan sonra neler olacak? Diplomasi çözüm olacak mı? diyalog peşindeyken Macron kendini Napolyon sanmaya devam ediyor. Akdeniz Başkanı Prof. Dr. ve emekli , konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

    Akdeniz Güvenliği Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, "Fransa'nın şu ana kadar sürdüregeldiği bu Akdeniz'deki AB içerisindeki politikalarına destek bulamaması üzerinden son kez bence bu provokasyonlarla bir deneme yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bunun üzerinden bir şekilde birlikte alınacak kararları etkileme fırsatı olur diye. Ama gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar bunu başaramadı." dedi.

    Aydın Nurhan ise "Fransa şu anda bir tek şey yapabilir AB'yi yekpare parça olarak karşımıza çıkarabilir bu da imkansız. Mümkün değil bunu yapamaz." ifadelerini kullandı.

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