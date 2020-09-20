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    • 20.09.2020 15:24
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    Son dakika: ’da 66 adres karantina altına alındı!

    Son dakika haberi.. 'da (Covid-19) tedbirleri kapsamında 66 adres karantina altına alındı.

    İHA
    66 adres karantinaya alındı!

    merkezde bir günde 66 adres karantinaya alındı. , Covid-19 tedbirleri kapsamında test sonuçları pozitif çıkan vatandaşların kaldıkları ikametleri 14 gün süreyle karantinaya aldı. Pozitif çıkan testler nedeniyle Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, İmamağa, Kapcami, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Musalla, Siteler, Sümerevler, Ulucami, Varlık, Yavuz Selim, Yenimahalle, Yenisanayi ve Yeşilyurt mahalleleri ile Atakent, Kuyulu ve Vartana köylerinde 66 adresin karantinaya alınmasına karar verildi.

    İl Hıfzıssıhha Kurulunca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtildiği çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınmasının kararlaştırıldığı vurgulandı.

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