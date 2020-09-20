SADECE ALKOLLE YIKANIR

"Nanoteknoloji maske" adı altında piyasaya sürülen siyah renkli maskenin de aldatmaca olduğunu ifade eden Gözala, "Bu maskeleri takmak yerine ağıza mendil bağlamak daha iyi" ifadelerini kullandı. Yıkanabilir denilerek pazarlanan maskeler konusunda da vatandaşı uyaran Gözala, "Maskenin iyice dezenfekte olması için sadece alkolle yıkanması gerekir. Ayrıca tekstil kumaşından yapılan yapılan maske yıkanırsa gözenekler açılabilir ve tehlikeli olabilir" diye konuştu.

ÜRETİLEN YER ÇOK ÖNEMLİ

Maske üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Gözala, maske üretilen yerlerin steril olması gerektiğini vurguladı. Gözala, maske üretiminde çalışanların koruyucu tulum, maske, bone ve eldiven takması gerektiğini ifade ederken koruyucu kıyafetlerin de gün içinde değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Gözala steril olmayan ortamlarda üretilen maskelerle çok sayıda insana hastalık bulaştırılabileceğini aktardı.