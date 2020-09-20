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    • 20.09.2020 17:28
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    En çok rastlanılan sorunlardan biri yazım yanlışlarıdır. Özellikle basılı yayında yapılan yanlışlar geri düzeltilemeyeceği için hoş olmayacaktır. Dolayısıyla kullanılacak kelimenin nasıl yazıldığı merak ediliyorsa Türk Dil Kurumu (TDK) sorgulaması yapılmalıdır. Peki ? nı haberimizde derledik. İşte şöfor kelimesinin yazılışı…

    takvim.com.tr
    Şoför nasıl yazılır? TDK'nın sözlüğüne göre şöfor kelimesi doğru kullanımı...

    Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden her gün pek çok kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğu araştırılıyor. Yanlışlık yapmamak için kelimelerin yazılışına bakılarak cümlelerde kullanılıyor. Peki şöfor kelimesi nasıl yazılır? TDK'nın sözlüğüne göre şöfor kelimesinin doğru yazılışını sizler için derledik. Ayrıca şöfor kelimesinin cümle içerisinde kullanılışını da paylaştık.

    Şoför TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

    TDK şoför kelimesinin doğru yazım şeklini "şoför" şeklinde belirtir. Şöför şeklindeki yazım hatalıdır.

    Şoför Kelimesinin cümle İçerisindeki Örnekleri

    Benim babam tır şoförüdür. (DOĞRU)
    Benim babam tır şoförüdür. (YANLIŞ)
    Şoför bana bir sonraki durakta inebileceğimi söyledi. (DOĞRU)
    Şöför bana bir sonraki durakta inebileceğimi söyledi. (YANLIŞ)
    İyi bir şoför olabilmek için önce ehliyet almalısın. (DOĞRU)
    İyi bir şöför olabilmek için önce ehliyet almalısın. (YANLIŞ)

    Şoför Nedir?

    Şoför meslek olarak sürücülük yapan, araba kullanan kişi, araba kullanmayı meslek edinen kimse anlamına gelen bir kelimedir.
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