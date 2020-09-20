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    • 20.09.2020 18:47
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    'te terör örgütü 'dan güvenlik korucusuna el yapımı lı saldırı

    Terör örgütü yine kalleşçe saldırdı. PKK'lı teröristler Eruh ilçesinde yola tuzakladıkları el yapımı yı güvenlik korucusunun kullandığı otomobilin geçişi sırasında infilak ettirdi. Güvenlik korucusunun yara almadan kurtulduğu da otomobilde maddi hasar oluştu.

    AA
    Terör örgütü PKK'dan kalleş saldırı

    Siirt'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı güvenlik korucusunun otomobilinin geçişi sırasında infilak ettirildi.

    Teröristlerce ilçeye bağlı Çetinkol köyü mevkisinde önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bir güvenlik korucusunun otomobiliyle geçişi sırasında infilak etti.

    KORUCU YARA ALMADAN KURTULDU
    Güvenlik korucusunun yara almadan kurtulduğu patlamada otomobilde maddi hasar oluştu.

    Güvenlik korucusu, kontrol amaçlı Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    OPERASYON BAŞLADI
    Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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