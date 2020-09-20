Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.09.2020 19:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.09.2020 19:35
    ABONE OL

    in otomobilinde yaklaşık 62 kilo çıktı

    'da in kullandığı otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada aracın çamurluğuna yapılmış özel bölümde 61 kilo 750 gram ele geçirildi.

    AA
    Emekli polisten kilolarca eroin çıktı

    Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

    Bu kapsamda polis ekipleri, fiziki takip sonucu Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktasında emekli polis S.N.A idaresindeki 34 HR 3384 otomobili durdurdu.

    61 KİLO 750 GRAM EROİN

    Narkotik dedektör köpeği "Dük"ün desteğiyle yapılan aramada, aracın çamurluğunda yapılmış özel bölümde 61 kilo 750 gram eroin bulundu.

    Şüpheli S.N.A gözaltına alındı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Emekli polisin otomobilinde yaklaşık 62 kilo eroin çıktı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri