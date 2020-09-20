Sancaktepe ve Ümraniye'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre M.G. isimli şahıs, Adem B., isimli bir kişinin kendisini uyuşturucu madde satışında aracı olarak kullandığını ve saklaması için kendisine verdiği uyuşturucu maddelerin yerini göstereceğini beyan etmesi üzerine belirtilen adreste 174 gram gelen bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Adem B. gözaltına alındı.

Ümraniye'de ise İrfan T. isimli kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine evinde yapılan aramada yaklaşık 6,5 kilogram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 60 TL para ele geçirildi. İrfan T. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.