Hastalığın kuru tipinin yüzde 90 oranında daha sık görüldüğünü kaydeden Kent Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. yüksel, "Sarı nokta hastalığının kuru ve yaş tip olmak üzere 2 tipi vardır ve tedavisinde kuru tip ve yaş tip farklılık göstermektedir" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü; "Yaş tip sarı nokta hastalığında damarlanmayı ve hastalığın ilerlemesini önlemek için belirli aralıklarla göz içi enjeksiyon (anti-VEGF) uygulaması yapılır. Yaş tip lezyonlar bu enjeksiyonlar yardımıyla kurutulabilmekte ve hastalarımızın görmesi korunabilmektedir, bu yüzden pandemi döneminde de göz içi enjeksiyon tedavilerini atlamamak ve tedaviyi belli aralıklarla zamanında gelmek tedavinin başarılı olmasında çok önemlidir. Hastalar bu dönemde de 'maske, mesafe, temizlik' kurallarına uyarak takip ve tedavilerini aksatmadan sürdürmelidir" dedi. Öte yandan kuru tip sarı nokta hastalığının günümüzde ilaç veya ameliyatla tedavisinin olmadığını ifade eden Opr. Dr. Yüksel, "Hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla uygulanabilecek yöntem ise retina için yararlı olan vitamin ve diğer besin takviyelerinin alımı. Verilen besin takviyeleri ve vitaminlerin vücutta çok az miktarda bulunduğunu, bazılarının normal beslenmeyle istenilen dozlarda alınmasının mümkün olmadığını belirterek, besin takviyelerinin ve vitaminlerin sarı nokta hastalığının ilerlemesini yavaşlatan bir yaklaşımdır" diye konuştu.