TEK DOZ GEN İLACI

Ada'da bu ilaç ilk zamanlar alırken 6. dozda puanlamaya takılarak ilacı alamayacağı söylendi. Acılı aile, hastalığın tek dozla bir gen ilacının olduğunu öğrendi. Çok etkili olduğu öğrenilen bu ilacın 2 yaş altı tarafından kullanıldığını ve ne kadar erken alınırsa o kadar etkili ve normal bir çocuk gibi olabileceğini öğrenen aile ilacın çok pahalı olduğunu belirledi.