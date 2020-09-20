KPSS ÖABT SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS ÖABT SORULARI ZOR MUYDU,KOLAY MIYDI? KPSS ÖABT 2020 NASILDI?



2020 KPSS ÖABT soruları ile ilgili adaylardan açıklamalar gelmeye başladı. Atılan tweetlerden bazıları şu şekilde:

Tarih yapamadım, tarih oldum arkadaşlar. #KPSS #ÖABT2020

Beden eğitimi öğretmenliği alan sınavı neden bu kadar basitti içeride canımız sıkıldı. #KPSS #oeabt2020 #ösym

Anladık ÖSYM tamlanan tamlanan ilgi eklerini çok seviyorsun #Edebiyat #KPSS

Sınavdan anladığım tek şey çok çalışmak gerekiyormuş #KPSS

Medulla oblongata'nın omurilik soğanı olduğunu bilmem, bence KPSS de atanmam için fazlasıyla yeterli #KPSS

Tarih öğretmeni olmak için girdiğim sınavda tüm umutlarım tarih oldu. #KPSS #ÖABT2020

Ben hayatım boyunca böyle zor sınav görmedim abi Göktürklerin geçim kaynağı ne olabilir resmen cevap kendinize yakın hissettiğinizi işaretleyiniz #KPSS

#KPSS çok basit sorular olmakla beraber hiç fikrimin olmadığı bilgi soruları da vardı. Bir sınav tecrübesi daha kazanmış olduk diyelim. Bir de selevkoslar daha önce de sorulmuştu sanki...

Bu kadar da ikilemde bırakamazsın be öabt #KPSS