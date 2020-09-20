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    • 20.09.2020 12:08
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    Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 31 milyonu aştı

    Son dakika haberi... Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 31 milyonu geçti.

    AA
    Korkunç tablo! 31 milyonu aştı...

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 31 milyon 2 bin 707'ye ulaştı.

    Vakaların en fazla görüldüğü 'de 6 milyon 967 bin 420 kişi Kovid-19'a yakalandı.

    ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla (5 milyon 400 bin 619), (4 milyon 528 bin 347), (1 milyon 103 bin 399), Peru (768 bin 865), (758 bin 398), (694 bin 121), (659 bin 656), (659 bin 334), Arjantin (622 bin 934) ve Şili (444 bin 674) oldu.

    'de de vaka sayısı 301 bin 348'e ulaştı.

    'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 961 bin 612 kişi hayatını kaybetti.

    Kovid-19'a yakalanan 22 milyon 610 bin 909 kişi iyileşti, tedavisi süren 7 milyon 430 bin 186 aktif vaka bulunuyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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