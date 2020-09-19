Aracının anahtarını kaptırmıştı! O hırsız kısa sürede yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro görevlilerince Gasp konusu ile ilgili yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Eylül günü Veysel Karani Mahallesi mezarlık yanında gasp olayının yaşandığı bilgisi edinen polis ekipleri ivedi olay yerine intikal etti.

Müşteki Cevat A., elinin zorla tutularak araç anahtarının alındığını beyan etti. Başlatılan adli tahkikat kapsamında ilçe genelinde yapılan araştırmalarda gasp edilen araç bulundu. Aracı gasp eden şüpheli şahsın Atakan A. olduğu tespit edildi.. Şüpheli Atakan A. isimli şahıs Sancaktepe idaresi Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokakta üzerindeki ikametinde yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs aynı gün mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.