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    Terör örgütünde çözülme sürüyor! 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

    Son dakika haberi... : Terör örgütüne 2014 ve 2015'te katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün ve 'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

    AA
    Terör örgütünde çözülme! Teslim oldular

    , ikna çalışmaları sonucu ve 'ta 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla, terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubunun Mardin ve Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

    Açıklamada, yılbaşından bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 157'e yükseldiği kaydedildi.

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