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    • 19.09.2020 09:38
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    Otoyolda korkunç kaza! Otomobil kamyona çarptı

    Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımı Dilovası mevkisinde İstanbul yönünde ilerleyen bir otomobil, aynı yolda ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen korkunç kazada araçta bulunan aynı aileden bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

    Otoyolda korkunç kaza! Otomobil kamyona çarptı

    Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde otomobilin kamyona çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, otoyolun Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımı Dilovası ilçesi Muallimköy mevkisi İstanbul yönünde Arif Uğur'un kullandığı 41 KY 907 plakalı otomobil, Y.C. yönetimindeki 54 YC 861 plakalı kamyona arkadan çarptı.

    Kazada, sürücünün eşi Yeşim Uğur araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Uğur'u bulunduğu yerden güçlükle çıkardı.

    Yeşim Uğur'un, 112 Acil Servis ekiplerince burada yapılan ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kazada yaralanan sürücü Uğur, çocukları olduğu öğrenilen Tuna, Ayşe ile kardeşi Eyüp Uğur ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Yeşim Uğur'un cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından morga götürüldü.

    Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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