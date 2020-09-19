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    • 19.09.2020 13:22
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan paylaşımı

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından 19 Eylül nedeniyle bir paylaşım yaptı. Albayrak paylaşımında, " Türk Milleti uğruna mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal edenleri rahmet, gazilerimizi de saygı ve minnetle yad ediyorum." dedi.

    Bakan Albayrak'tan anlamlı paylaşım

    Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından 19 Eylül nedeniyle bir paylaşım yaptı. Albayrak paylaşımında, " Türk Milleti uğruna mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal edenleri rahmet, gazilerimizi de saygı ve minnetle yad ediyorum." dedi.

    İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı
    Belgrad'da, Preveze'de, Kut-ül Amare'de, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda, 15 Temmuz'da ve terör operasyonlarında, Türk Milleti uğruna mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal edenleri rahmet, gazilerimizi de saygı ve minnetle yad ediyorum.

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