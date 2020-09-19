Adana deprem son dakika! Adana deprem şiddeti kaç? AFAD Kandilli son depremler!

Adana deprem şiddeti kaç? Adana deprem son dakika gelişmesi! Adana'nın Ceyhan ilçesinde saat 12.30 sıralarında bir deprem meydana geldiği öğrenildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar Adana deprem şiddeti kaç sorusuna yanıt arıyor.

ADANA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre. saat 12.30 sıralarında merkez üssü Adana Ceyhan olan bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyurulurken, AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin 8.4 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.