Adana deprem son dakika! Adana deprem şiddeti kaç? AFAD Kandilli son depremler!

Adana deprem şiddeti kaç? Adana deprem son dakika gelişmesi! Adana'nın Ceyhan ilçesinde saat 12.30 sıralarında bir deprem meydana geldiği öğrenildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar Adana deprem şiddeti kaç sorusuna yanıt arıyor.
ADANA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?
Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre. saat 12.30 sıralarında merkez üssü Adana Ceyhan olan bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyurulurken, AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin 8.4 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.09.19 12:30:06 37.0292 35.8420 7.5 -.- 4.0 4.0 CEYHAN (ADANA) REVIZE02 (2020.09.19 12:30:05)
2020.09.19 11:49:17 37.2400 28.2273 0.0 -.- 2.1 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
2020.09.19 11:42:46 39.6848 34.0920 24.4 -.- 2.1 -.- KILIMLI-AKCAKENT (KIRSEHIR) İlksel
2020.09.19 11:36:02 39.0040 27.8373 15.9 -.- 1.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.09.19 11:33:20 39.0253 27.8568 12.7 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.09.19 11:10:09 40.6063 42.2467 5.0 -.- 1.7 -.- YUKARIBAKRACLI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2020.09.19 11:08:41 39.6733 34.0730 5.4 -.- 2.0 -.- KILIMLI-AKCAKENT (KIRSEHIR) İlksel
2020.09.19 11:05:30 38.9982 27.4107 6.9 -.- 2.6 -.- CANKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2020.09.19 10:27:44 38.6652 42.0298 12.5 -.- 1.8 -.- BUDAKLI-GUROYMAK (BITLIS) İlksel
2020.09.19 10:18:29 38.7223 37.9873 15.0 -.- 2.0 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2020.09.19 09:59:06 37.2375 35.4220 9.0 -.- 1.8 -.- MALIHIDIRLI-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
2020.09.19 09:50:14 36.8430 29.1462 16.3 -.- 1.3 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel