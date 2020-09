Konya’da büyükşehir çiftçinin yanında

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin tarımsal üretim merkezi olan Konya'da çiftçiye katkısını Coronavirüs sürecinde de sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımsal destek ve sulama yatırımlarının yanında tarımsal eğitimlere büyük önem verdiklerini belirterek, "Konya olarak üretmeye ve çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Konya, tüm Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlama konusunda önemli bir rol üstleniyor" dedi. Başkan Altay, Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya'da tarımsal üretime büyük önem verdiklerini belirterek, özellikle Coronavirüs salgını sürecinde tarımsal üretimin ve gıdanın en stratejik değerlerden biri olduğunun tekrar anlaşıldığını söyledi. Konya'nın 31 ilçesinde tarımsal üretimin gelişimine katkı sağlamak amacıyla tarımsal desteklere ve sulama yatırımlarına devam ettiklerini anlatan Başkan Altay, özellikle Coronavirüs sürecinde üretimin durmaması için tarımsal eğitimlere ayrıca önem verdiklerini dile getirdi. Başkan Altay, 2020 desteklemeleri kapsamında Konya merkez ve ilçelerdeki çiftçilere yüzde 50 hibe destekli asma, elma, yarı bodur kiraz, böğürtlen, vişne fidanı, ahududu, adaçayı, kekik ve çilek fidesi dağıtımı yaptıklarını kaydetti.

255 MİLYON TL DESTEK

Yeni Büyükşehir Yasası sonrasında tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere bugüne kadar toplam 45 milyon liralık fidan, fide ve tarımsal ekipman desteği sağladıklarını kaydeden Başkan Altay, aynı zamanda KOP İdaresi desteğiyle bugüne kadar 210 milyon liralık küçük ölçekli sulama yatırımını hayata geçirdiklerini vurguladı. İlçelerde alternatif tarımla ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Altay, şöyle devam etti: "Amacımız tarımla uğraşan, çiftçilikle uğraşan vatandaşımızın cebine daha fazla para girmesi. Bunun için çalışıyoruz. Bu iki taraflı bir kazanç. Çiftçimiz çok kazanacak, biz de üreten bir şehir olarak şehrimize önemli bir girdi sağlayacağız ve insanların güvenli gıdaya ulaşımını sağlamış olacağız. Bir taraftan mevcut ürünleri destekliyoruz, bir taraftan da alternatif tarımla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Güneysınır'daki lavanta bahçesi bunun iyi bir örneği. Hadim bölgesindeki kiraz ve çilek iyi bir örnek. Şimdi seracılık ve örtü altı seracılıkla ilgili de bir çalışmamız var. Toprakla uğraşan herkesin daha çok para kazanması Konya Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli hedefidir. İnşallah yapmış olduğumuz çalışmalarla hem ürün çeşitliliğini hem de birim metrekareden kazancı artıracağız. Üreticimizin, çiftçimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

ÇİLEKTE MERKEZ OLDU

Çilek konusunda Konya'nın adeta yeniden bir üretim merkezi olduğunu kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, belediye olarak çiftçilere bugüne kadar 45 milyon çilek fidesi dağıtımını gerçekleştirdiklerini, bu fidelerden yıllık 40 bin ton üretim yapıldığını ve çiftçinin 200 milyon liralık gelir elde ettiğini vurguladı.

AMAÇ ÜRETİMİN ARTMASI

Çiftçilere yönelik eğitim faaliyetlerine de büyük önem verdiklerini, bugüne kadar 122 bin çiftçiye yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Altay, bunun yanında süt toplama merkezleri, mezbahaneler, süt analiz laboratuvarları, lavanta üretimi ve distilasyon merkezi, tarımsal ekipman desteği gibi çok yönlü çalışmaları Tarım Bakanlığı ve KOP İdaresi'yle birlikte gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Amaçlarının Konya'da üretimin artması olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Konya tarımın ve hayvancılığın merkezi. Biz Konya olarak üretmeye ve çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Konya, tüm Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlama konusunda önemli bir rol üstleniyor" dedi.

ÇİFTÇİYE MACAR FİĞİ TOHUMU DESTEĞİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkta kullandıkları kaba yem açığının kapatılmasına katkı sağlamak amacıyla 23 ilçe 130 mahallede 532 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 100 bin kilogram Macar fiği tohumu desteğinde bulundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, kırsalda yaşayan vatandaşların gelirlerinin artırılması için her türlü projeye destek verdiklerini belirterek, "Konya, tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin en önde gelen şehirlerinden birisi. Çiftçilerimizin her zaman her konuda yanındayız" diye konuştu.

FASULYE KENTE KATKI SAĞLAYACAK

Derebucak ilçesinde fasulye üretimi yapılan arazide de incelemeler gerçekleştirerek çiftçilerle görüşen Başkan Altay, şöyle konuştu: "Bir yandan tarımsal destekle insanlarımızın yaşadıkları yerde gelirlerini artırmaya çalışırken bir taraftan da bölgelerimizin ürünlerinin coğrafi işaretlerinin alınmasıyla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Gembos Ovası'ndayız. Burada üretilen şeker fasulyesi, lezzeti ve üretim alanıyla hakikaten Konya'ya çok önemli katkı sağlayacak. Bugün tarlalarda gördüğümüz insanlar Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için çalışıyor. Biz de belediye olarak onlara her türlü desteği vermeye hazırız."