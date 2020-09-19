Serkan D.'nin kati doktor raporunda; baş gövde ve her iki ait ve üst ekstremitelerde yaygın yanık, genital bölgede kurutlu birinci derecede yanık, baş ön kollar ve servical bölgede 3. Derece yanık mevcut olduğu, arızasının kişinin yaşamını tehlikeye soktuğu , basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığının belirtildi. Soruşturma kapsamında olaya ilişkin görüntü izleme tutanağı düzenlendi. Tutanakta, ağabeyin elinde pet şişe ile kardeşinin yanına gittiği ve kardeşinin bulunduğu binaya girdiği, daha sonra müştekinin yanar vaziyette binadan kaldırıma çıktığı, bu esnada şüphelinin müştekinin başından aşağı elinde bulunan pet şişeyi döktüğü, müştekinin yanar vaziyetteyken bir de kardeşinin yanmasını izlediği tespit edildi.





MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR