Taksim'de dehşet anları! Tiner döküp kardeşini ateşe verdi





İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri vücudunun büyük bir bölümünde yanma meydana gelen Serkan D., ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kardeşini yakan Hüseyin D., ise olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Güven Tim Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



Durumu ağır olan Serkan D., yoğun bakıma alınırken, hayati tehlikesinin olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.



Gözaltına alınan Hüseyin D.'nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan Serkan D.'nin alevler içinde kalarak yandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.