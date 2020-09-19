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    'ye İstanbul merkezli operasyon! 94 tutuklama

    'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı 'ne yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. İstanbul merkezli 34 ilde yapılan operasyonlarında gözaltına alınan 131 şüpheliden 94'ü tutuklandı.

    DHA
    94 FETÖ'cü tutuklandı!

    15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

    34 İLDE OPERASYON
    İstanbul merkezli 34 ilde yapılan FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 131 şüpheliden 94'ü tutuklandı. 36 şüpheli ifadelerinin ardından, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü Silahlı Kuvvetler yapılanmasına yönelik 16 Eylül'de İstanbul merkezli 34 ilde yapılan operasyonda, 2 binbaşı, 6 yüzbaşı, 4 üsteğmen, 6 asteğmen, 31 astsubay, 82 uzman çavuş olmak üzere 65'i muvazzaf asker, toplam 131 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

    94 TUTUKLAMA
    Gözaltına alınan 131 şüpheliden 36'sıifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 95 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 94 şüpheli tutuklandı.

    Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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