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    'de düzenlenen operasyonunda çok sayıda kişi tutuklandı

    'de, polisin düzenlediği iki ayrı operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    DHA
    Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'de 2 ayrı noktada uyuşturucu operasyonu düzenledi. İlk operasyonda teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen M.E., S.Y., S.D., M.Ö. ve S.S. gözaltına alındı. Operasyonda 22,5 gram metamfetamin maddesi ile 1 tabanca ele geçirildi.

    İkinci operasyonda ise polis, İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu madde getirerek piyasaya sürüleceği ihbarı aldı. Şehirlerarası otobüs terminalinde durdurulan otomobilde bulunan B.K., H.Ç., M.B. ve A.C. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 450 gram metamfetamin maddesi, hassas terazi, tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 50 bin 793 TL ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorgulanan 9 kişi, daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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