Dev otoyol bugün açılıyor! Yılda 595 milyon TL tasarruf sağlanacak

YENİ ALTERNATİF YOL OLUŞTURULMUŞ OLACAK

Kuzey Marmara Otoyolu'nun, şehir içinde ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak, araçların şehir içi trafiğine girmeden transit geçişini sağlaması bakımından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, projenin açılan kesimleri sayesinde İstanbul'un şehiriçi trafiğinde şimdiden önemli rahatlama sağlandığının altını çizdi.

Karaismailoğlu, "Gebze-İzmit Kavşağı arasının trafiğe açılmasıyla, İstanbul ile Kocaeli arasında yüksek trafik hacmine maruz kalan mevcut TEM Otoyolu ve D-100 Karayoluna hızlı, güvenli ve konforlu yeni bir ulaşım alternatifi oluşturulmuş olacak. İstanbul yönünden Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak gelen araçlar Çayırköy mevkiinde İzmit'e ve İzmit-Kandıra Devlet Yolu'na, mevcut TEM Otoyolu'nun Kandıra ve Doğu İzmit Kavşakları arasında TEM İstanbul-Ankara Otoyolu'na bağlanabilecek." diye konuştu.

PROJE İLE 595 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Kuzey Marmara Bölgesi ile Güney Marmara Bölgesi'ni, Batı Anadolu Bölgesi'ndeki ulaşım sistemine entegre edeceğini söyledi. Böylelikle, İstanbul'dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya illerine ulaşımın kolaylaşacağını da belirten Karaismailoğlu, "Gebze-İzmit Kavşağı kesimi, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden Gebze-İzmit güzergahında kesintisiz trafik akışını sağlayarak Gebze-İzmit arasında zamandan 270 milyon TL, akaryakıttan 317 milyon TL, emisyonun daha az salınımından 8 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 595 milyon TL tasarruf edilmesini sağlayacak. Yatırım ile İstanbul'dan Kocaeli'ye doğru trafik sıkışıklığının da önüne geçmiş olacağız" ifadelerini kullandı.