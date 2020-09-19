Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan Sakelaropulu’na sert çıktı: Biz çok daha büyüğünü yaparız

    Başkan Erdoğan, Katerina Sakelaropulu’nun Meis adası şovuna sert çıktı. “Gövde gösterisini yapıyorsa, biz çok daha büyüğünü yaparız” mesajı yolladı.



    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. COVİD-19 vakalarındaki artışla ilgili 'yi uyardı. "Uyarılarımıza halkımız dikkat etmedi" diyen Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

    Vaka sayılarında bin 700-bin 800'lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Tekrar işi sıkmak durumundayız.

    TÜBİTAK olmak üzere aşı çalışmaları devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 'nın da çalışmaları var. Yılbaşından sonra olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz.

    İspanya Sanchez, gerek İtalya Başbakanı Conte ile görüşmeler yaptık. Biz diyoruz ki; bizim Miçotakis ile görüşme yapma noktasında bir sıkıntımız yok. Miçotakis Meis'te yaptıklarını eğer bir dayatma olarak yapmaya kalkarlarsa bunun bir anlamı yok.

    Tamir, bakım süreci bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir ve oradaki çalışmalarına aynen devam edecektir. adaya gelip, gövde gösterisini yapıyorsa, biz çok daha büyüğünü yaparız.

    Yunanistan'la 'ın yapmış olduğu bir anlaşma bizi üzmüştür. Bunun ele alınması gerekir. Ama istihbarat noktasında görüşmeler her an yapılabilir.



    ERDOĞAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME
    Başkan Erdoğan, dün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, COVİD-19 ile mücadelenin yanı sıra bölgesel konuları değerlendirdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu’na sert çıktı: Biz çok daha büyüğünü yaparız
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri