Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.09.2020 00:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.09.2020 00:41
    ABONE OL

    ilk kez A 'den öğrendi! 'un şüpheli ölümüne ilişkin ilk inceleme raporu açıklandı

    'un ölümüne ilişkin ilk inceleme raporunun detayları A ekranlarında yayınlanan programında açıklandı. Raporda Gülay Uygun'un ölüm nedeninin ilk tespitlere göre ateşli silah olduğu ve darp izinin bulunmadığı ifade edildi.


    Aleyna Çakır'ın ölümü ardından başlatılan araştırmada tüm dikkatler Ümit Can'a çevrilmişti. Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun hakkında da 'yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirildiği' iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Gülay Uygun, dün gece şüpheli intihar ile hayatını kaybetti.



    RAPORUN DETAYLARI
    Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin ilk inceleme raporunun detayları A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında açıklandı. Raporda Gülay Uygun'un ölüm nedeninin ilk tespitlere göre ateşli silah olduğu ve darp izinin bulunmadığı ifade edildi.

    CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI
    Şüpheli ölümün üzerine ekipler Gülay Uygun'un cep telefonunu incelemeye aldı.




    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Türkiye ilk kez A Haber'den öğrendi! Gülay Uygun'un şüpheli ölümüne ilişkin ilk inceleme raporu açıklandı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri