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    • 19.09.2020 10:41
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    Bakan Selçuk duyurdu: Heyecanla bekliyoruz

    Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı , sosyal medya hesabından pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

    Bakan Selçuk duyurdu: Heyecanla bekliyoruz

    Milli Eğitim Bakanı , sosyal medya hesabından pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Selçuk, öğrencilerin "heyecanla" beklendiğini söyledi.

    İşte Bakan Selçuk'un o paylaşımı
    1. sınıf öğrencilerimiz pazartesi günü okula başlıyor. Her yılkinden daha çok yüreklendirilmeye ihtiyaçları var. Çevrenizde 1. sınıf öğrencisi görürseniz yüz yüze eğitime gelecek olanları sınıflarda, uzaktan eğitimle devam edecekleri ekranlarda heyecanla beklediğimizi söyleyin.

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