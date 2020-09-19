Bakan Selçuk duyurdu: Heyecanla bekliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Selçuk, öğrencilerin "heyecanla" beklendiğini söyledi.

İşte Bakan Selçuk'un o paylaşımı

1. sınıf öğrencilerimiz pazartesi günü okula başlıyor. Her yılkinden daha çok yüreklendirilmeye ihtiyaçları var. Çevrenizde 1. sınıf öğrencisi görürseniz yüz yüze eğitime gelecek olanları sınıflarda, uzaktan eğitimle devam edecekleri ekranlarda heyecanla beklediğimizi söyleyin.