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    • 18.09.2020 12:40
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    Son dakika: İstanbul 'nda kaçakçılığı operasyonu

    Son dakika haberi... kaçakçılığı yaptığı belirlenen yabancı uyruklu , İstanbul 'nda yurt dışına çıkamadan yakalandı.

    DHA
    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15 Eylül Salı günü yaptığı uygulamada bir vatandaşı, pasaportundaki değişiklik üzerine gözaltına aldı. Bu kişinin üzerinden sahte oturum kartı ve sahte Almanya sürücü belgesi ele geçirildi ve ekipler, geriye dönük yaptıkları kamera incelemelerinde aynı kişinin, bir erkek ve bir kadınla da irtibat kurduğunu belirledi.

    Erkeğin üzerinde sahte kimlik kartı, kadının üzerinden ise sahte oturum kartı bulundu. Şüpheliler, yapılan sorgulamalarında sahte belgeleri ismini Fouad olarak bildikleri bir kişiden aldıklarını ve Fouad'ın saat 20.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanarak Doha aktarmalı Sao Paola'ya gideceği bilgisini verdiler. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, uçuş bilgilerini teyit ederek Fouad'ı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakaladı.

    16 Eylül'de adliyeye sevk edilen Fas uyruklu 'Göçmen Kaçakcılığı' suçundan tutuklanarak teslim edildi, diğer 3 kişi hakkında ise, resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda göçmen kaçakçılığı operasyonu
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