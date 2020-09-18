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    • 19.09.2020 01:18
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    Başkanı 'tan Yunan basınına çok

     Başkanı Prof. Dr. , hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla Yunan basınına çok gösterdi. Şentop paylaşımında, "Türkiye olarak, istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz. Sayın , Türkiye Cumhurbaşkanıdır; Başkomutanımızdır." dedi.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Yunan basınına çok sert tepki

    Başkanı Prof. Dr. , hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla Yunan basınına çok gösterdi.

    Şentop paylaşımında "Mavi vatanımızdaki doğal haklarımızla ilgili meşru faaliyetlerimiz, bazı ülkelerde anormal ve hukuk dışı tepkilere sebep oldu. Son olarak 'daki bir gazetede Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça ifadeler yer aldı. Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, alçaklığın bir politika olmadığını, sadece yapan ve yaptıranların içinde debelendikleri ve layık oldukları hayat tarzının bir göstergesi olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye olarak, istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz. Sayın , Türkiye Cumhurbaşkanıdır; Başkomutanımızdır." dedi.

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