TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Yunan basınına çok sert tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla Yunan basınına çok sert tepki gösterdi.

Şentop paylaşımında "Mavi vatanımızdaki doğal haklarımızla ilgili meşru faaliyetlerimiz, bazı ülkelerde anormal ve hukuk dışı tepkilere sebep oldu. Son olarak Yunanistan'daki bir gazetede Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça ifadeler yer aldı. Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, alçaklığın bir politika olmadığını, sadece yapan ve yaptıranların içinde debelendikleri ve layık oldukları hayat tarzının bir göstergesi olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye olarak, istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanıdır; Başkomutanımızdır." dedi.